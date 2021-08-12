В Петербурге утром в четверг на набережных горожане встали в пробки

Утром в четверг, 12 августа, в Петербурге образовались небольшие пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также из-за час пика.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:45, пробки оцениваются на 3 балла. Ситуация останется неизменной как минимум до 11 часов дня, после чего пробки вырастут до 4 баллов.

«Красные» участки замечены на Свердловской набережной, на набережной Кутузова, на улице Академика Лебедева, на Арсенальной набережной, на Пироговской набережной, на Сампсониевском мосту, на Каменноостровском проспекте, на набережной Макарова, на проспекте Маршала Блюхера, на Гражданском проспекте, на Московском шоссе, на КАД, на проспекте Славы, на Воздухоплавательной улице, на набережной реки Фонтанки, на Английской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге забег легкоатлетов ограничит движение 15 августа.