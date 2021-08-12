Выкидыш после вакцинации и прививка для детей: COVID-19 в России и мире

Во всем мире продолжают разрабатывать вакцину от коронавируса в разной форме, а также изучат последствия прививки. Россия уже подошла к тому, чтобы зарегистрировать препарат для детей, а в США оценивают риски выкидыша при вакцинации беременных.

Так, ожидается, что национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи зарегистрирует вакцину для детей уже в сентябре этого года. Об этом ранее заявил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, сейчас готовят отчет перед второй фазой клинических испытаний. К середине первого осеннего месяца вакцину, вероятно, зарегистрируют, после чего ее смогут колоть школьникам. Отметим, что сейчас сделать прививку несовершеннолетние не могут. Правда, специалисты допускают, что сроки могут и сдвинуться. Такой сценарий будет возможен в том случае, если потребуется третья фаза испытаний.

В США, тем временем, оценили риск выкидыша при вакцинации от коронавируса. Исследование для этого провели федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний США. Участие в нем принимали примерно 2,5 тыс. женщин, которые сделали прививку до 20-й недели беременности. Американские ученые исследовали Pfizer и Moderna. Так, вероятность выкидыша у привитых составила порядка 13%. Такой показатель укладывается в статистическую норму от 11 до 16%.

Специалисты разных стран продолжают разрабатывать вакцины в разных формах. Ранее впечатлениями поделился россиянин, который привился с помощью капель для носа. Он подчеркнул, что не заметил побочных эффектов, а препарат не имеет ни вкуса, ни запаха.

Ожидается также, что российский фонд прямых инвестиций проведет испытания отечественной вакцины «Спутник Лайт» совместно с компанией Pfizer. Рост случаев заболевания штаммом «дельта» в США и Израиле показал, что некоторым вакцинам нужен «бустер» — третий укол. Не исключено, что после исследований им станет «Спутник Лайт».

Тем, кто не успел привиться или заболел после вакцинации, следует знать, как восстанавливаться после COVID-19. Одно из последствий – снижение интеллектуальных способностей. Важно помнить, что все функции можно восстановить, обративших за помощью к медикам.