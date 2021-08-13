В Петербурге ожидаются 4-балльные пробки днем в пятницу

В Петербурге ожидаются 4-балльные пробки днем в пятницу
В Петербурге трехбалльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Утром в пятницу, 13 августа, загруженность дорог в Петербурге небольшая. После 12 часов дня ситуация ухудшится.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 9:30 уровень пробок оценивается в 3 балла. С 12:00 пробки вырастут еще на балл.

Так, движение затруднено на Садовой улице, набережной Обводного канала, Лиговском, Невском, Суворовском, Загородном и Измайловском проспектах и набережной реки Фонтанки.

Пробки собрались на набережной Макарова, Большом проспекте П.С., Каменноостровском проспекте и Большой Пушкарской улице, а также Дворцовой, Свердловской, Малоохтинской и Октябрьской набережных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день рабочей недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди и будет ветрено.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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