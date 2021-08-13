На КАД у проспекта Обуховской Обороны перекроют полосу движения

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны временно перекроют одну полосу движения.
Так, с 1 по 23 сентября будет не проехать по полосе безопасности и первой полосе. Скорость движения на остальных ограничат до 50 км/час.
Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке будут идти работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.
На дороге установят временные знаки и ограждающие элементы, смонтируют световую сигнализацию.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге забег легкоатлетов ограничит движение 15 августа.