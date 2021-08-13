На КАД у проспекта Обуховской Обороны перекроют полосу движения

На КАД у проспекта Обуховской Обороны перекроют полосу движения
По второй, третьей и четвертой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны временно перекроют одну полосу движения.

Так, с 1 по 23 сентября будет не проехать по полосе безопасности и первой полосе. Скорость движения на остальных ограничат до 50 км/час.

Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке будут идти работы по локальной замене напыляемой гидроизоляции. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

На дороге установят временные знаки и ограждающие элементы, смонтируют световую сигнализацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге забег легкоатлетов ограничит движение 15 августа.

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