На Камчатке спасатели возобновили поиски на месте крушения Ми-8

На Камчатке спасатели возобновили поиски на месте крушения Ми-8
Спасатели продолжают поисковые работы на Камчатке. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Спасатели вновь приступили к поисковым работам на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Поисковая операция была приостановлена на несколько часов из-за плохой погоды.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю, спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера с наступлением светлого времени суток.

Спасатели продолжают поисковые работы на Камчатке. Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

К настоящему моменту найдены корпус вертолета, он расположен в 500 метрах от берега и на 110-метровой глубине. Также найдены несколько тел пропавших туристов, в ближайшее время их поднимут на поверхность.

Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту продолжается. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Минобороны.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета.

камчатка крушение вертолета курильское озеро ми-8 мчс поисковые работы


 

Новости партнеров
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
В подъезде Петербурга мужчина избил и изнасиловал женщину
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во дворе в Шушарах ребенок попал под машину
В Зеленогорске у пенсионерки украли валюту и ювелирку на 1,4 млн
На Камчатке спасатели возобновили поиски на месте крушения Ми-8
На Гаити произошло второе землетрясение магнитудой 5,8
На стоянке на Маршала Блюхера полыхает трактор
Движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат
Город спит: пробки в Петербурге составили один балл
Частный дом загорелся на 150 «квадратах» в Новополье