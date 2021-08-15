На Камчатке спасатели возобновили поиски на месте крушения Ми-8

Спасатели вновь приступили к поисковым работам на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Поисковая операция была приостановлена на несколько часов из-за плохой погоды.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Камчатскому краю, спасатели продолжили поисковые работы в районе Курильского озера с наступлением светлого времени суток.

К настоящему моменту найдены корпус вертолета, он расположен в 500 метрах от берега и на 110-метровой глубине. Также найдены несколько тел пропавших туристов, в ближайшее время их поднимут на поверхность.

Ликвидация последствий крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» с туристами на борту продолжается. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, инспекторы Кроноцкого государственного природного биосферного заказника, военнослужащие Минобороны.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Шестеро пассажиров были из Петербурга, выжили из петербуржцев только трое. Всего спастись удалось восьми людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Камчатке подняли на берег одно из трех найденных тел погибших при крушении вертолета.