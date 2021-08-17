Нюша отметила 31-й день рождения на Кипре

Нюша отметила 31-й день рождения на Кипре
Нюша организовала вечеринку на яхте. Фото: скрин instagram.com/nyusha_nyusha/

Певица Нюша, которая недавно сообщила о своей второй беременности, отметила 31-й день рождения.

Праздник в честь дня рождения звезды прошел на Кипре. Нюша организовала вечеринку на яхте. Среди гостей были только самые близкие. среди них была её родная сестра Мария, которая стала золотой чемпионкой Олимпиады в Токио. Об этом Нюша сообщает в Instagram.

Уже на корабле для нее и приглашенных организовали музыку, купание в море, угощение и другое. На празднике была маленькая дочь певицы от её мужа Игоря Сивова, а также сыновья Сивова от его прошлых отношений. Нюша показала, как хорошо относится к детям мужа, и что она давно нашла с ними общий язык.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нюша порадовала поклонников фотографией своего загорелого тела в бикини. Певица выполнила акробатический трюк.

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