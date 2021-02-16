Загорелая Нюша показала акробатический трюк в бикини

Загорелая Нюша показала акробатический трюк в бикини
Певица Нюша показала акробатический трюк, Фото: скриншот Instagram

Нюша порадовала поклонников фотографией своего загорелого тела в бикини. Певица выполнила акробатический трюк.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Она улетела на Мальдивы вместе с мужем и своими детьми. Регулярно певица балует подписчиков красочными кадрами с отдыха.

На фото видно, что Нюша облачилась в эффектный леопардовый купальник и зашла в открытый душ. Она виртуозно выполнила стойку на руках, прислонив ступни к стенам.

«Совмещаю зарядку и душ», — написала певица.

Такой снимок не мог оставить равнодушными подписчиков. Они осыпали певицу комплиментами в комментариях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нюша и ее муж показали оригинальную позу на пляже.

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