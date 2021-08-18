Горбачев назвал организаторов путча ответственными за развал СССР

Уроки Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП) все еще актуальны. Демократический путь развития — единственно правильный для России. Об этом заявил первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев.

Он напомнил, что отказался подписывать указ о введении в СССР ЧП, потому что считал действия ГКЧП преступными. В связи с этим он обратился к Съезду Народных Депутатов и Верховному Совету, заявив, что путчисты обманывают народ и пытаются узурпировать власть.

Как сообщили «РИА Новости», Михаил Горбачев отметил, что, несмотря на провал путча в 1991 году, произошло ослабление позиций президента. Создались такие условия, в которых не удалось сохранить Союз.

Напомним, распад СССР произошел спустя 6 лет, в результате путча 18-21 августа 1991 года. Советская власть тогда расценила как попытку государственного переворота членами Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они попытались отстранить Горбачева от руководства страной, хотя предшествующий событиям мартовский референдум показал, что 76,4% голосовавших были за сохранение СССР. И все же в декабре 1991 года Горбачев выступил с обращением к народу, в котором сложил свои полномочия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет. С юбилеем его поздравили российский лидер Владимир Путин и вице-премьер Михаил Мишустин.