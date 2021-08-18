На КАД собрались многокилометровые пробки

Многокилометровые пробки образовались на петербургской кольцевой автодороге.

Утром среды, 18 августа, пробки наблюдаются на внешнем кольце от подъезда к развязке на Янино до съезда на Шафировский проспект. Ее длина, согласно данным сервиса «Яндек.Пробки», составляет около 8 километров.

Также темно-красным окрашен участок внутреннего кольца КАД от Мурманским шоссе к съезду на Софийскую улицу. Длина пробки составляет все те же 8 километров.

Причина затруднений — дорожные работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутренней стороне КАД планируется провести дорожные работы. Устранение колейности проезжей части будут проводиться с 21 августа по 1 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий. Работы будут производиться в круглосуточно, в две смены.