На КАД собрались многокилометровые пробки

На КАД собрались многокилометровые пробки
Крупные заторы возникли на востоке КАД. Фото: "Яндекс.Пробки"

Многокилометровые пробки образовались на петербургской кольцевой автодороге.

Утром среды, 18 августа, пробки наблюдаются на внешнем кольце от подъезда к развязке на Янино до съезда на Шафировский проспект. Ее длина, согласно данным сервиса «Яндек.Пробки», составляет около 8 километров.

Также темно-красным окрашен участок внутреннего кольца КАД от Мурманским шоссе к съезду на Софийскую улицу. Длина пробки составляет все те же 8 километров.

Причина затруднений — дорожные работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на внутренней стороне КАД планируется провести дорожные работы. Устранение колейности проезжей части будут проводиться с 21 августа по 1 сентября, однако сроки могут измениться из-за погодных условий. Работы будут производиться в круглосуточно, в две смены.

«Яндекс.Пробки» кад новости СПб


 

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