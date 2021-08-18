В Колпинском районе горит дом и два сарая

Пожарные пока не могут потушить огонь на Совхозном проспекте дома 20. Фото: Google Maps

Пожарные пока не могут потушить огонь на Совхозном проспекте дома 20. Фото: Google Maps

В Петербурге в Колпинском районе города, по предварительной информации, загорелись садовый дом и два сарая.

Петербургское управление Министерства чрезвычайных ситуаций сообщает, что 18 августа пожарные машины отправились в Колпинский район Северной столицы к поселку Петро-Славянка на Совхозный проспект дома 20.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в 20:52 .

Оказалось, что пожар случился в дощатом садовом доме, площадь которого 4х6 метров. Кроме того, огонь «забрался» и в два деревянных сарая, размер которых 2х2 метра каждый.

Возгорание спасатели пока еще не ликвидировали.

Для того, чтобы залить огонь пришлось привлечь от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в данный момент неизвестно. Но ведомство уточняет эту информацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роспотребнадзор проверит воздух после пожара полигоне ТБО «Новосёлки».