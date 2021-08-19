«ПетербургГаз» станет региональным оператором газинфикации в городе

Проект постановления по назначению "ПетербургГаз" региональным оператором газификации направлен на антикоррупционную экспертизу. Фото: pixabay.com

Проект постановления по назначению "ПетербургГаз" региональным оператором газификации направлен на антикоррупционную экспертизу. Фото: pixabay.com

Бесплатно подключать газ к земельным участкам в Северной столице будет компания «ПетербургГаз». Об этом сообщается в проекте постановления правительства города.

Соответствующий проект постановления губернатора города Александра Беглова опубликован на сайте администрации города. Компания получила статус регионального оператора газификации в Петербурге.

Выбрать, кто займется газификацией домовладений, необходимо для исполнения подписанного 11 июня президентом закона о бесплатном подведении газа к земельным участкам

В настоящее время проект постановления направлен на антикоррупционную экспертизу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2,7 тысяч частных домов планируют газифицировать в течении трёх лет. Речь идет о бесплатном подведении газа до земельных участков 2 674 петербургских домов.