В парке на Лесном проспекте ищут извращенца, пристающего к прохожим

В парке на Лесном проспекте ищут извращенца, пристающего к прохожим
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга правоохранители начали поиск мужчины, на поведение которого пожаловалась женщина. Неизвестный начал распускать руки.

Инцидент произошел в среду, 18 августа. В отдел полиции обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала, что шла по парку у Лесотехнической академии от Лесного проспекта в сторону улицы Карбышева, когда к ней присоединился мужчина в голубой маске и длинными черными волосами. Он стал приставать к женщине и трогал ее руками.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, наряд оперативно выехал к месту происшествия, но найти мужчину не удалось.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Большой Монетной мужчина расстегнул штаны и приставал к детям.

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