На Большой Монетной мужчина расстегнул штаны и приставал к детям

В Петербурге в Петроградском районе полиция проверяла детскую площадку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 22 июля в 17:30 по номеру «112» позвонили. Очевидец происходящего сообщил, что во дворе дома по улице Большая Монетная разгуливает мужчина. Гражданин ходит по детской площадке с расстегнутыми штанами и пристает к детям.

Буквально через несколько минут на место происшествия прибыли правоохранительные органы. Полиция начала обследовать площадку и близлежащую территорию. Однако оперативники ничего подозрительного не обнаружили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в парадной Петербурга 12-летний подросток три дня приставал к девочке. Правонарушитель азиатской внешности, его рост примерно 140 сантиметров.