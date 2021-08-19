Во Владивостоке отмечают День рождения русской тельняшки

19 августа — День рождения русской тельняшки. В России много необычных праздников, существует и такой. Хотя он и не официальный, но весьма популярный. Особенно в морских городах.

В Российской империи ее носили даже цесаревичи. Сейчас она шагнула на подиум и заняла место в высокой моде. Тельняшка спустя полтора века практичная, удобная и модная. А появилась она указом Александра ІІ в 1884 году. Тогда правитель просто хотел ввести новую форму для русского моряка. Так, синие полосы с Андреевского флага переместились на грудь морских военных. Об этом сообщают «Вести. Приморье».

Моряки шутят, что из-за яркой раскраски в ней хорошо видно матросов, особенно чем они заняты. Гости Владивостока и других приморских городов в качестве сувенира часто увозят тельняшку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержан заместитель председателя «Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина», подозреваемый по делу о гибели моряков с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега».