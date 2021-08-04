В Петербурге задержали зампредседателя колхоза в гибели моряков с «Онеги»

В Петербурге задержали зампредседателя колхоза в гибели моряков с &#171;Онеги&#187;
СК задержал в Петербурге зампредседателя рыболовецкого колхоза. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге задержан заместитель председателя «Рыболовецкого колхоза имени М.И. Калинина», подозреваемого по делу о гибели моряков с затонувшего в Баренцевом море судна «Онега».

Об этом стало известно в среду, 4 августа. Против зампредседателя рыболовецкого колхоза возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ, сообщили в региональном Следственном комитете.

Судно затонуло 28 декабря 2020 во время рыбной ловли в акватории Баренцева моря. В результате ЧП 17 членов экипажа пропали без вести, два моряка были спасены судном «Войково».

Расследование дела продолжается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росрыболовстве считали что трагедия произошла из-за плохой погоды и пренебрежения техникой безопасности.

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