На стройке в Приморском районе двое рабочих упали с высоты

На стройке в Приморском районе двое рабочих упали с высоты
Состояние 59-летнего сотрудника оценивается как тяжелое, ему нужна срочная операция. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга на стройке при падении с деревянной лестницы пострадали двое рабочих.

Неприятный случай произошел на строительной площадке на улице Планерной, 91 накануне. Рабочие упали на бетонную плиту с высоты около трех метров. Один из них, 47-летний узбек был пьян. Он отделался черепно-мозговой и другими травмами. Его 59-летний коллега из Чувашии, тоже получил черепно-мозговую травму и травмы рук и ног, сообщает источник 78.ru.

Мужчин госпитализировали. Состояние 59-летнего сотрудника оценивается как тяжелое, ему нужна срочная операция.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор проверит жалобы на стройку у ЖК «Балтийская жемчужина». Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку законности работ в акватории Финского залива неподалеку от ЖК «Балтийская жемчужина» на юго-западе Петербурга.

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