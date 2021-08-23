Сарафан, пиджак и фартук. Правда ли советская школьная форма была гораздо лучше современной

До первого сентября осталась неделя, и подготовка к новому учебному году идет полным ходом. Одно из вечных “яблок раздора” — выбор школьной формы. Кто-то и вовсе отказывается ее носить, а кто-то, наоборот, ратует за ужесточение правил. На многих родительских форумах можно встретить мнение, что качество современной формы оставляет желать лучшего. А вот в советское время… В чем же преимущество старой формы над новой и есть ли оно на самом деле?

Форма, принятая в Советском союзе, пережила несколько реформ. Сначала это были костюм и фуражка у мальчиков и коричневое платье с фартуком у девочек — дизайн основывался на дореволюционной форме гимназистов. Позже мужской костюм начал изменяться, стал похож на военную форму из серого сукна с широким поясом. А в последние годы превратился в удобные штаны и куртку из джинсовой ткани.

Безусловным плюсом советской школьной формы можно считать ее одинаковость. За внешним видом строго следили, и даже старшеклассницы часто не могли себе позволить перешить платье по фигуре или укоротить юбку. С одной стороны, это не давало детям простора для самовыражения, с другой — предотвращало хвастовство и зависть.

Фартук в женском варианте формы, который сейчас часто копируют и шьют из гипюровых кружев, играл очень простую роль. Он защищал шерстяное платье от пролитых чернил — дети писали на уроках перьевыми ручками.

Чтобы не стирать платье ежедневно, его закрывали фартуком.

Костюмы и платья шились из натуральных тканей — из шерсти, сукна, хлопка. Но это не делало их удобными и дышащими, так как использовались недорогие прочные материалы. В теплое время года мальчики могли хотя бы снять пиджак на уроках, а девочки вынуждены были сидеть в душном классе в шерстяном платье.

Современная школьная форма шьется из разных тканей и на любой кошелек. Низкая цена означает дешевый материал, поэтому многие родители жалуются на синтетику и плохое качество пошива.

К счастью, всегда можно найти баланс — многие фирмы масс-маркета начали производить одежду, удобную для детей, в цветах, обозначенных школьным регламентом. Такие платья и костюмы обходятся дешевле, чем форма из специализированных магазинов.

Кроме этого, в моду входят платья и костюмы из льна частного производства.

Школьные правила в основном звучат мягко: каждая школа имеет свой обязательный цвет, а фасоны и формы ученики выбирают самостоятельно. Запрещены яркие цвета, принты, спортивная одежда и обувь.

Конечно, в любых правилах можно найти лазейку. Но в отличии от советской школы, современная дает ученикам шанс самим нести ответственность за свой внешний вид.