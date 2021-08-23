В московском метро избили родителей ребенка с аутизмом

В московском метро избили родителей ребенка с аутизмом
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: pixabay

Полиция начала проверку в связи с инцидентом.

В московском метро 22 августа произошел конфликт между родителями 12-летнего мальчика и молодым человеком. Полиция уже начала проверку. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на ГУ МВД России по столице.

Инцидент случился в вагоне поезда на станции «Румянцево» Сокольнической линии Московского метрополитена. По предварительным данным, парень, садясь на место, сильно задел ребенка с аутизмом. Ему сделал замечание отец мальчика, после чего мужчина попытался спровоцировать родителя на драку. Драчун, осознав, что у него не выходит вывести человека на эмоции, ударил оппонента по голове. Две его спутницы также ударили на маму ребенка.

«22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции «Румянцево» в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном селе мусор стал поводом для массовой драки.

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