Выпил водки и подышал газом: в Петербурге погиб 16-летний подросток

В Приморском районе Петербурга 16-летний подросток скончался после того, как выпил водки и подышал газом из баллончика для заправки зажигалок.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, трагедия случилась 24 августа. «Скорая» забрала девятиклассника в тяжелом состоянии. По некоторым данным ему диагностировали остановку сердца. Парень был в состоянии клинической смерти. Через несколько часов мальчик скончался.

Позднее выяснилось, что той же ночью подростку стало плохо во время прогулки, он потерял сознание.

Мальчик жил в в трехкомнатной коммунальной квартире вместе с матерью, отчимом и 8-летней сестрой. Как стало известно, в семье отношения были хорошие, конфликтов почти не было.

В роковой день мальчик отправился гулять около 17 часов, а вечером сообщил, что задержится. Уже глубокой ночью несовершеннолетний со знакомыми выпил водки и подышал газом из баллончика для заправки зажигалок. После этого подросток потерял сознание и скончался в больнице.

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