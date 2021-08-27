Фоторепортаж Gazeta.SPb: место стриптиз-бара «Забава» на набережной теперь пустует

Утром 25 августа жители Петроградской набережной, выйдя на улицу, с удивлением обнаружили непривычную пустоту в ландшафте: бар-корабль «Забава», существовавший больше 15 лет, покинул акваторию Большой Невки.

Вероятно, чиновникам все же удалось «победить» скандальное заведение, которое кочевало по Петроградке с 2005 года. Сначала «Забава» стояла у берегов Мытнинской набережной, а в 2008-м оказалась напротив дома №44 по Петроградской набережной.

«Шоу-балеты» и «эротические спектакли» на протяжении многих лет возмущали петербуржцев и чиновников, но плавучий стриптиз-бар продолжал работу даже после окончания срока арендного договора. Судебные тяжбы между Смольным и владельцами «Забавы» начались в 2012 году и с тех пор не стихали.

Последний иск закончился тем, что в октябре 2020 хозяев обязали убрать судно из акватории Большой Невки и запретили перемещать его в другое место в черте Петербурга. Однако руководство проигнорировало вердикт суда, дело дошло до судебных приставов — возбудили исполнительное производство.

Спустя почти год после суда «Забава» все же исчезла, но куда, почему и при каких обстоятельствах остается тайной. Приставы говорят, что не забирали корабль, дозвониться до клуба невозможно. Интересно, что плавучий бар исчезал и раньше, на время, как например, в 2015 году. Возможно, и в этот раз возвращение судна не заставит себя ждать.