В Петербурге в девятиэтажке загорелся мусор

Происшествие случилось в Выборгском районе Северной столице.

Там, сегодня, 28 августа в шесть часов вечера загорелся мусор в девятиэтажке. Информация о пожаре поступила по адресу: проспект Культуры, д. 26, корп. 4 . Об этом сообщает Главное Управление МЧС РФ по Петербургу.

В девятиэтажном жилом здании, на лестничной клетке загорелся мусор.

Через семь минут огонь потушили.

В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара участвовали: одна спецмашина и пятеро спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под утро 27 августа в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 04:00. Спасатели тушили пожар улице Лисичанская, д.6. На пятом этаже здания бизнес-центра Инком, в офисном помещении площадью 60 квадратных метров горела обстановка на площади шесть квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.