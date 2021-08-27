Сергей Шойгу стал почетным художником Союза художников

Министр обороны Российской Федерации Сергею Шойгу получил звание члена Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Диплом он получил из рук главы союза Сергея Коломийцева.

В столице республики Татарстан проходит выставка картин Шойгу «Творчество ради жизни».

«Спасибо, но я абсолютно не заслуживаю», — скромно сказал Шойгу на мероприятии.

Выставляться Шойгу будет Национальной художественной галерее «Хазине» вплоть до 12 сентября.

Некоторые произведения продадут, а полученные деньги пойдут на благотворительность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-премьер России Виктория Абрамченко поддержала инициативу министра обороны Сергея Шойгу о строительстве в Сибири трех-пяти больших городов, которые станут экономическими центрами.