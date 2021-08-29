Байден задремал на переговорах с премьером Израиля

Байден задремал на переговорах с премьером Израиля
Байден задремал на переговорах. Фото: скриншот Instagram

Американский президент Джо Байден уснул во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Как сообщает Middle East, переговоры между политиками США и Израиля ведутся в Штатах. Глава израильского правительства рассказывал о дружбе между народами двух государств. В это время Байден неподвижно сидел напротив Беннета с закрытыми глазами.

При этом репортер CNN Дэниел Дэйл назвал новости об уснувшем американском лидере полной «чушью». Он утверждает у себя в Twitter, что президент бодрствует и отвечает на все вопросы собеседника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Трамп раскритиковал Байдена. Так, по мнению Дональда Трампа, армия США должна быть готова вернуться в Афганистан. Трамп считает, что они вынуждены войти, потому что президент США Джо Байден принял «ужасающее» решение вывести всю армию страны. О

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