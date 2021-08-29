На выезде из Пулково произошло жесткое ДТП

На выезде из Пулково произошло жесткое ДТП
В аварии чудом никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Там столкнулись четыре автомобиля.

На выезде из аэропорта Пулково в ночь на 30 августа произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что одна легковушка превысила скорость и врезалась в поребрик. После этого машину отбросило в сторону другого автомобиля. Из-за этого оба транспортных средства оказались на разделительной полосе. Как итог: одна из легковушек задела еще два автомобиля.

«Точка» была поставлена после того, как зачинщик аварии угодил в столб. Кажется, в результате инцидента никто чудом не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист. Первый умер сразу после инцидента, второй – в больнице.

дтп новости СПб пулково


 

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