На выезде из Пулково произошло жесткое ДТП

В аварии чудом никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии чудом никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Там столкнулись четыре автомобиля.

На выезде из аэропорта Пулково в ночь на 30 августа произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что одна легковушка превысила скорость и врезалась в поребрик. После этого машину отбросило в сторону другого автомобиля. Из-за этого оба транспортных средства оказались на разделительной полосе. Как итог: одна из легковушек задела еще два автомобиля.

«Точка» была поставлена после того, как зачинщик аварии угодил в столб. Кажется, в результате инцидента никто чудом не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист. Первый умер сразу после инцидента, второй – в больнице.