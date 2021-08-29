На выезде из Пулково произошло жесткое ДТП

Там столкнулись четыре автомобиля.
На выезде из аэропорта Пулково в ночь на 30 августа произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Известно, что одна легковушка превысила скорость и врезалась в поребрик. После этого машину отбросило в сторону другого автомобиля. Из-за этого оба транспортных средства оказались на разделительной полосе. Как итог: одна из легковушек задела еще два автомобиля.
«Точка» была поставлена после того, как зачинщик аварии угодил в столб. Кажется, в результате инцидента никто чудом не пострадал.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после аварии на Октябрьской скончался второй мотоциклист. Первый умер сразу после инцидента, второй – в больнице.