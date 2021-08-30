На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге

На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге
Водитель остановился лишь после того, как инспектор выстрелил в воздух. Фото: pixabay

Полиция Пушкинского района применила табельное оружие при задержании лихача на каршеринге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, все произошло в ночь на 30 августа. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на каршеринг, который с большой скоростью гнал по дороге и создавал опасность для других участников движения.

Требования об остановке гонщик проигнорировал, поэтому дорожная полиция пустилась в погоню. Водитель остановился лишь после того, как инспектор выстрелил в воздух.

На Колпинском шоссе его задержали. Им оказался 20-летний приезжий из Средней Азии, находящийся в России без регистрации. Каршерингом он управлял через чужой аккаунт.

В отделе полиции на водителя составили ряд административных протоколов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина угнал иномарку и попал на ней в ДТП в Шапках.

каршеринг Колпинское шоссе новости СПб погоня стрельба


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
РФС отменит лимит, олимпийская чемпионка отказалась от гражданства Украины, Карпин убрал из сборной четырёх игроков
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Путин уволил замглавы Следственного комитета
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД сообщил, что в тюрьмах за рубежом сидят более 9 тысяч россиян
Ураган «Ида» изменил направление течения реки Миссисипи
На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге
Водитель «Ягуара» собрал массовое ДТП на Типанова
Мигранта, зарезавшего возлюбленную в кондитерской, задержали в Москве
Предполагаемый убийца продавщицы кондитерской в Петербурге признал вину
Петербуржец погасил 1 млн рублей штрафов ГИБДД ради отпуска
В Петербурге стартовала сезонная вакцинация от гриппа