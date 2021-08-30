На Колпинском шоссе со стрельбой задержали гонщика на каршеринге

Водитель остановился лишь после того, как инспектор выстрелил в воздух. Фото: pixabay

Водитель остановился лишь после того, как инспектор выстрелил в воздух. Фото: pixabay

Полиция Пушкинского района применила табельное оружие при задержании лихача на каршеринге.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, все произошло в ночь на 30 августа. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на каршеринг, который с большой скоростью гнал по дороге и создавал опасность для других участников движения.

Требования об остановке гонщик проигнорировал, поэтому дорожная полиция пустилась в погоню. Водитель остановился лишь после того, как инспектор выстрелил в воздух.

На Колпинском шоссе его задержали. Им оказался 20-летний приезжий из Средней Азии, находящийся в России без регистрации. Каршерингом он управлял через чужой аккаунт.

В отделе полиции на водителя составили ряд административных протоколов.

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