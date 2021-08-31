У гостиницы «Киевская» столкнулись три автомобиля

У гостиницы «Киевская» столкнулись три автомобиля
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 31 августа во Фрунзенском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

По словам очевидцев, дорожный инцидент произошел у гостиницы «Киевская». Проезжую часть не могли поделить три легковых автомобиля.

«У гостиницы Киевская водитель BMW X6 забодал наши Жигули и Октавию. Жигулям плохо, водитель грустит…», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

«Водитель Х6 явно устал слушать анекдоты про то, как Жигули догнали Х6 и решил придумать новый. Примечательно, что Жигули при этом обойдутся гораздо меньшей суммой на ремонт чем Шкода и см виновник торжества», — комментируют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

авария дтп фрунзенский район


 

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