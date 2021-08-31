Кабмин запустил официальный Telegram-канал «Правительство России»

Из официального Telegram-канала жители России и СМИ могут получать достоверные сведения о работе правительства России. Фото: kremlin.ru

Из официального Telegram-канала жители России и СМИ могут получать достоверные сведения о работе правительства России. Фото: kremlin.ru

Правительство России запустило официальный Telegram-канал, которое так и назвало «Правительство России». В нем каждый день будут освещать ключевые решения, отчеты о различных мероприятиях и рабочих поездках главы кабмина Михаила Мишустина.

Пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков считает, что в соцсетях очень много разной информации, и жителям России иногда сложно понять, правда ли это.

Так, из официального Telegram-канала жители России и СМИ могут получать достоверные сведения о работе правительства России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении более 46 миллиардов рублей на дальнейшие спецвыплаты медикам, которые помогают людям с ковидом. Это решение приняли накануне на заседании правительства. Деньги поступят из резервного фонда кабмина и будут выплачиваться до ноября.