Погибли молча: что вскрылось за две недели после крушения Ил-112В под Москвой

Спустя две недели после крушения Ил-112В в Подмосковье успели возбудить уголовное дело, провести церемонию прощания с погибшими и посмертно наградить экипаж, а также выяснить причины авиакатастрофы. По предварительным данным, подвела техника, а у пилотов не было даже шанса на выживание.

О крушении ИЛ-112В в Московской области стало известно 17 августа этого года. Этот военно-транспортный самолет был единственным летным образцом.

Известно, что воздушное судно прошло плановый осмотр на аэродроме Кубинка и приступило к испытательному полету. Уже через четыре минуты после взлета шеф-пилот сообщил диспетчеру о возгорании правого двигателя. После этого связь с экипажем прервалась. Самолет упал на землю и полностью сгорел. В результате погибли три опытных летчика, которые погибли на борту.

Спустя две недели выяснилось, что у них не было даже шанса на выживание. Как сообщает в среду, 1 сентября, «Коммерсантъ», эксперты выяснили, что критическую ситуацию на борту вызвал пожар двигателя. Тяга правого элерона оборвалась из-за огня, и машина опрокинулась.

Отмечается, что пилоты в такой ситуации не могли сделать абсолютно ничего. Когда они поняли, что крушение неизбежно, на борту возникла тишина. После расшифровки записей с борта стало ясно, что комментировать пилоты ничего не стали и погибли молча.

Специалисты считают, что к такому исходу событий привела неподготовленность к полетам первого экспериментального образца и спешка с его вводом в эксплуатацию.

Экипаж похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Погибших Дмитрия Комарова, Николая Куимова и Николая Хлудеева наградили посмертно. Президент России Владимир Путин подписал указ об их награждении орденами Мужества.

Напомним, что по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» было возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Ил-112В.