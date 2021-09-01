В Пулково в среду задержали с вылетом шесть самолетов

В Пулково в среду задержали с вылетом шесть самолетов
В Пулково задерживают с вылетом 6 рейсов. Фото: Baltphoto

В среду, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Иркутска, Симферополя, Москвы и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако вылет сдвинули на 14:10.

Далее с опозданием вылетит рейс до Иркутска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:50, но самолет полетит лишь в 13:55.

Позднее, чем планировалось полетит самолет в Симферопол. Судно должно было подняться в 13:45.

Также задерживают два рейса до Москвы. Самолеты должны были улететь в 16:00 и в 17:45.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс Хабаровска. Воздушное судно должны были отправить в 17:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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В Пулково в среду задержали с вылетом шесть самолетов