В Пулково в среду задержали с вылетом шесть самолетов

В среду, 1 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздывают шесть самолетов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Иркутска, Симферополя, Москвы и Хабаровска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
С вылетом задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 12:45, однако вылет сдвинули на 14:10.
Далее с опозданием вылетит рейс до Иркутска. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 12:50, но самолет полетит лишь в 13:55.
Позднее, чем планировалось полетит самолет в Симферопол. Судно должно было подняться в 13:45.
Также задерживают два рейса до Москвы. Самолеты должны были улететь в 16:00 и в 17:45.
Кроме того, позже положенного вылетит рейс Хабаровска. Воздушное судно должны были отправить в 17:20.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.