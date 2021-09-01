В Рыбацком «за косметикой» в «Подружку» зашел голый мужчина

В Рыбацком &#171;за косметикой&#187; в &#171;Подружку&#187; зашел голый мужчина
В Рыбацком в магазин зашел голый мужчина. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В магазин, где продается косметика, парфюмерия и бытовая химия, пришел обнаженный мужчина. Посетитель собирался поджечь себя дезодорантом.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», ближе к вечеру, 31 августа, в Невском районе Северной столицы заметили нагого мужчину.

Гражданин хотел осуществить свой замысел, используя зажигалку и дезодорантом. Однако его вовремя удалось задержать.

Неординарного клиента довольно быстро удалось скрутить. Этим занялись охранники магазина. К счастью, воплотить свой план в жизнь мужчина не успел. Необычного посетителя отдали полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга внимание прохожих привел странный мужчина, который разгуливал в одном памперсе. Пользователи Сети писали, что мужчина является пациентом Елизаветинской больницы. Так ли это — неизвестно.

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