Новак: Вопрос загрузки «Северного потока — 2» должен решать оператор

Новак: Вопрос загрузки &#171;Северного потока — 2&#187; должен решать оператор
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что вопрос полного заполнения «Северного потока — 2» относится к компетенции его оператора.

«Сейчас важно достроить до конца газопровод, получить все разрешения», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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