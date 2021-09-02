В Ростуризме спрогнозировали сроки восстановления въездного турпотока

В Ростуризме спрогнозировали сроки восстановления въездного турпотока
Сейчас жители порядка 60 стран могут беспрепятственно въезжать в РФ с любыми целями, в том числе с туристическими. Фото: pixabay

Ростуризм надеется вернуться к допандемийным показателям по въездному туризму к 2023 году. Об этом рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

«Выйти на допандемийный оборот (въездного туризма — ред.), я думаю, получится не раньше 2022-2023 года», — цитирует ее РИА «Новости».

Она отметила, что сейчас жители порядка 60 стран могут беспрепятственно въезжать в РФ с любыми целями, в том числе с туристическими.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что глава Ростуризма Зарина Догузова оценила ситуацию с поездками российских туристов в Турцию. Основные долги этого года накопились из-за закрытых границ с Турцией. По ее словам, чуть больше миллиона россиян внесли деньги за туры на турецких курортах.

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