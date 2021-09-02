Песков: Строительство «Северного потока — 2» близко к завершению

Песков: Строительство &#171;Северного потока — 2&#187; близко к завершению
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» близок к завершению, РФ надеется, что он будет запущен и сыграет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

«Проект близок к завершению. И мы надеемся, что будет запущен, и он сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы», — цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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