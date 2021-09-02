В России началась вакцинация от гриппа

В России началась вакцинация от гриппа
В ведомстве порекомендовали регионам привить не менее 60% населения от гриппа. Фото: pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале прививочной кампании от гриппа в России в этом году.

Уже пятый раз на стенде Роспотребнадзора Попова объявила стар вакцинации против гриппа в России, об этом она заявила на Восточном экономическом форуме. Пункт вакцинации открыли и на стенде ВЭФ, все, кто хочет, могут привиться, сообщает РИА Новости.

В ведомстве порекомендовали регионам привить не менее 60% населения от гриппа и не менее 75% из групп риска.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса продолжает развиваться, а совсем скоро грядет сезон гриппа. Названы главные отличия симптомов двух главных заболеваний этой осени. Оба вируса вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни – от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

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