В Петербурге в пятницу ожидаются до +11 градусов и дожди

Последний день рабочей недели запомнится петербуржцам кратковременными дождями и понижением температуры.

В пятницу, 3 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +6…+8 градусов, на побережье Финского залива местами до +11 градусов. Днем столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.