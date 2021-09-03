Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в пятницу утром

Петербуржцы стоят в 7-балльных пробках в пятницу утром
В Петербурге семибалльные пробки. Фото: "Яндекс.Пробки"

Жители Петербурга проводят пятничное утро в пробках. Загруженность на городских трассах выросла до сми баллов.

Об этом стало известно сегодня, 3 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9:40 утра заторы на дорогах достигли 7 баллов. После 10 часов пробки снизятся до 6 баллов, спустя еще час — до 5.

Так, красным отмечены участки на набережной Макарова и Большого проспекта П.С., на Невском и Лиговском проспектах, у Сенной площади, на Загородном проспекте и на Садовой улице. Почти весь центр окрашен в желтый и красный цвета.

Также затруднен проезд возле на Лесном проспекте, набережной Черной речки, Большом Сампсониевском проспекте, Кантемировской улице, 1-м Муринском проспекте и улице Карбышева, Московском и Ленинском проспектах, проспект Народного Ополчения, Кубинской улице.

На КАД собралась многокилометровая пробка от Софийской улицы до Мурманского шоссе. Там ведутся ремонтные работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сегодня ожидаются дожди и до +12 градусов.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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