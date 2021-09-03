В Петербурге сегодня ожидаются дожди и до +12 градусов

Сегодня в Северной столице пройдут дожди и усилится ветер. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В пятницу, 3 сентября, погоду в городе будет формировать очередной активный североатлантический циклон, центр которого к концу дня уйдет в Верхневолжье. Его облачная спираль будет закрывать небо плотной пеленой. В дневное время в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8…+13. Ветер северный подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

Атмосферное давление будет расти и составит 753 мм ртутного столба.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в некоторых районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.