В Ленобласти в сгоревшей машине нашли труп

В деревне Лосево, у д. 7 по улице Новая загорелся легковой автомобиль «Нива». Фото: google.ru/maps

В деревне Лосево, у д. 7 по улице Новая загорелся легковой автомобиль «Нива». Фото: google.ru/maps

В Ленинградской области мужчина заживо сгорел в машине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 2 сентября в Выборгском районе Ленобласти, в деревне Лосево, у д. 7 по улице Новая загорелся легковой автомобиль «Нива».

В сильно обгоревшем состоянии на заднем сидении был обнаружен труп владельца. Мужчине было 28 лет. Его знакомый рассказал подробности произошедшего инцидента.

По словам мужчины, они распивали спиртные напитки, после чего водитель «Нивы» отвез его домой, а сам уехал. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Петербургом нашли машину с двумя трупами. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что они задохнулись газом.