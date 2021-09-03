На Воскресенской набережной столкнулись три автомобиля

На Воскресенской набережной столкнулись три автомобиля
Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Утром 3 сентября в центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водители не смогли разъехаться на перекрестке Воскресенской набережной и Потёмкинской улицы в сторону Большеохтинского моста.

«ДТП из трёх автомобилей на перекрестке Воскресенской Набережной и Потёмкинской улицы и в сторону Большеохтинского моста», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Авария стала помехой для других участников движения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга водитель иномарки выбрал необычное место для парковки.

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