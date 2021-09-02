Водитель «Ауди» припарковал машину на клумбе на Оптиков

Автомобиль припарковали на клумбе. Фото: "Неизданное ДТП и ЧП"

Автомобиль припарковали на клумбе. Фото: "Неизданное ДТП и ЧП"

В Приморском районе Петербурга водитель иномарки выбрал необычное место для парковки.

Серебристую «Ауди», оставленную на клумбе, заметили сегодня утром, 31 августа, на улице Оптиков. Кадрами иномарки местные жители поделились в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

«Какие клумбы хорошие на Оптиков!», — иронизировал очевидец в социальных сетях.

Один из комментаторов предложил «земли посыпать или навозом удобрить».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный «припарковал» арендованный автомобиль прямо на пешеходном переходе на набережной канала Грибоедова.