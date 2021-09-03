Путин сообщил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет

Путин сообщил об освобождении бизнеса на Курилах от налогов на 10 лет
Президент России Владимир Путин. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный налоговый режим для бизнеса, он будет освобожден от налогов на 10 лет.

«Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах, например, где полностью освободим бизнес от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога. Причем на 10 лет», — цитирует его РИА «Новости».

Кроме того, российский лидер отметил, что льготными условиями на Курилах смогут воспользоваться японские инвесторы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дальнему Востоку не хватает мощностей для реабилитации после коронавируса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. По его словам, действующая модель развития здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа, где много малонаселенных районов.

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