Путин поручил оказать помощь в реабилитации жителей Дальнего Востока после COVID

Дальнему Востоку не хватает мощностей для реабилитации после коронавируса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, действующая модель развития здравоохранения не подходит для регионов Дальневосточного федерального округа, где много малонаселенных районов. И добавил, что местным жителям необходимо оказать помощь

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что в регионе объективно не хватает мощностей инфраструктуры для реабилитации всех жителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый город-миллионник может появиться на Дальнем Востоке