Суббота в Ленобласти выдастся дождливой

В Ленинградской области в субботу, 4 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный.

В ночное время суток температура воздуха окажется на уровне +2…+7 градусов, днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рабочая неделя начнется в Петербурге с теплой погоды. Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов, днем потеплеет до +20…+22.