В Центральном районе расширят платную парковку. Новые места отметят синим

В Центральном районе расширят платную парковку. Новые места отметят синим
Вместе с разметкой установят дорожные знаки «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов». Фото: Мойка78Валентин Егоршин

В рамках подготовки к расширению зоны платной парковки в Центральном районе сотрудники СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» начали наносить дорожную разметку синего цвета на дорогах, где вводят платную парковку.

Такая разметка поможет водителям лучше ориентироваться на дороге и быстро определять зоны платной парковки. На данный момент в нее входят 28 улиц. До конца этого года этот список расширит еще 71 улица Центрального района. Там обустроят более пяти тысяч парковочных мест. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Сейчас разметка наносится по 20 адресам, вручную. Работы проводятся в погоду без дождя и ночью. Это помогает исключить образование пробок на дорогах. Вместе с разметкой установят дорожные знаки «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что систему распознавания людей по биометрическим данным планируют ввести во всех видах общественного транспорта к 2024 году.

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