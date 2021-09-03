Байден поручил рассекретить материалы о терактах 11 сентября

Президент США Джо Байден подписал указ, который запускает процедуру рассекречивания новых материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В документе говорится, что материалы решили рассекретить в преддверии 20-й годовщины со дня терактов.

«Американский народ заслуживает иметь более полную картину того, что его власти знают об этих атаках», — говорится в указе.

Также в тексте отмечается важность того, чтобы власти Соединенных Штатов обеспечили максимальную прозрачность и сохранили секретность только в отдельных случаях.

Президент США поручил генпрокурору страны Меррику Гарланду обнародовать рассекреченные материалы в течение ближайшего полугода.

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