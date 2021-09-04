Город спит: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в воскресенье утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 12 часов — пробки составят три балла, и останется неизменной как минимум до 14 часов.

Сейчас небольшие пробки есть на 8-й и 9-й линии В.О., на Среднем проспекте В.О., на проспекте Римского Корсакова, на Садовой улице, на Измайловском проспекте, у Московского вокзала, на набережной Обводного канала, на Большом проспекте П.С.

Кроме того, затор наблюдается на Большом Сампсониевском проспекте у Кантемировской улицы, на улице Савушкина рядом с набережной Черной речки, на Индустриальном проспекте.

На юге Петербурга пробка скопилась на Московское шоссе, проспект Маршала Жукова, участок ЗСД у станции «Броневая».

На КАД образовалась длинная пробка от Софийской улицы до Октябрьской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова.