Певица МакSим дала первое интервью после выхода из комы

Певица МакSим (Марина Максимова) после выходы из комы в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказала о своём самочувствии.

«Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: роял-чизбургер, соус кисло-сладкий, колу безо льда», — сказала артистка.

По ее словам, она стремительно идёт на поправку. Она отметила, что на ней всё заживает «как на собаке». Певица поблагодарила всех, кто поддерживал её, пока она боролась с болезнью.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сама смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками.