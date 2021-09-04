Машина осталась без бампера на набережной Фонтанки

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль остался без бампера.

По словам очевидцев, легковушка встала посреди проезжей части без бампера.

Дорожный инцидент произошел на набережной реки Фонтанки, перед Гороховой улицей.

«МКМ лишилась бампера на набережной реки Фонтанки, перед Гороховой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 1:15 на пересечении проспекта Испытателей и Байконурской улицы. После ДТП был остановлен арендованный кроссовер Renault Kaptur. Из него выбежали двое и попытались скрыться, но их задержали.