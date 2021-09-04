Водителей пустили на новый участок Софийской улицы

В Санкт-Петербурге открыли участок Софийской улицы от Колпинского шоссе до Колпино.

Старт движению дал губернатор города Александр Беглов в День города Колпино. Протяжённость нового участка дороги до Заводского проспекта превысила 2 км.

Для автомобилей предусмотрено шесть полос движения — по три в каждую сторону.

Предполагается, что новый участок позволит увеличить пропускную способности улично-дорожной сети Колпинского района, а также улучшить транспортную доступность промышленной зоны «Металлострой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Обуховской Обороны и Софийской частично перекроют. С 1 по 14 сентября на этом участке кольцевой перекроют первую, вторую полосы и полосу безопасности.