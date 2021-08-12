На КАД между Обуховской Обороны и Софийской частично перекроют

На кольцевой автодороге Петербурга закроют две полосы между проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей.

С 17 августа на КАД начинаются работы по замене деформационных швов на путепроводах через железную дорогу Петербург — Волхов и Октябрьскую железную дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с этим на внутреннем кольце между Обуховской Обороны и Софийской вводятся ограничения. На участке с 58 по 59 километр перекроют третью и четвертую полосы. Движение будет затруднено с 17 по 31 августа.

А с 1 по 14 сентября на этом участке кольцевой перекроют первую, вторую полосы и полосу безопасности. По оставшимся полосам ограничат скорость транспорта до 50 км/ч.

Работы будут проводиться круглосуточно, в три смены. Автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Приморским и Парашютной перекроют полосу.